Три украинских аэропорта закрылись на отправку и прилет рейсов

В Украине закрылись аэропорты. Фото: Сегодня

Международные аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты на прием и отправление рейсов с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени.

Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне, сообщают источники ZN.UA.

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Полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом.

Изменения произошли в графике более 10 авиакомпаний. Lufthansa Group, SAS, KLM и Vueling анонсировали продолжительную отмену рейсов. Со вторника рейсы между Парижем и Киевом отменяет Air France.