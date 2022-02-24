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четверг, 24 февраля 2022 03:20

Спецтема: Враг возле украинской границы

Три украинских аэропорта закрылись на отправку и прилет рейсов

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Три украинских аэропорта закрылись на отправку и прилет рейсов
В Украине закрылись аэропорты. Фото: Сегодня

Международные аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты на прием и отправление рейсов с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени.

Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне, сообщают источники ZN.UA.

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Полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом.

Изменения произошли в графике более 10 авиакомпаний. Lufthansa Group, SAS, KLM и Vueling анонсировали продолжительную отмену рейсов. Со вторника рейсы между Парижем и Киевом отменяет Air France.

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