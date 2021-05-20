Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок

20 мая президент Владимир Зеленский провел большую пресконфренцию. Журналистов пригласил на завод "Антонов". Отвечал на вопросы три часа. Как это было в репортаже Gazeta.ua.

Мероприятие должно начаться в 12:00. Журналисты на входе на завод начинают собираться около 10:00. Под забором в 10:30 ждут более 50 человек. Начинается дождь. На входе дежурит несколько десятков нацгвардейцев и полицейских.

Неподалеку проходит митинг, который проводят "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира", Free Riff. Предлагают журналистам вопросы президенту. Количество нацгвардейцев увеличивается с приходом протестующих.

На территорию "Антонова" удается зайти после 30 мин. ожидания. Охрана проверяет документы. Далее еще одна проверка, потом выдают бейдж, предлагают маску. В ангар, где будет прес-сконференция, журналистов везут на автобусах. Аккредитовались более 150 медиа.

Автор: Сергей Старостенко За три чса Зеленский отвечает на вопросы 28 журналистов

"Журналисты рассказывают анекдоты, смеются. Интересные люди. Комплименты говорят", - рассказывает водитель 65-летний Анатолий Петрович. 40 лет работает на заводе.

Кто-то шутит, что надо оплатить проезд. На подъезде к ангару автобус останавливает охранник. У самого ангара еще проверка документов, досмотр вещей. Охранники спрашивают о газовых баллончиках. После прохода через металлоискатель, меряют температуру.

В ангаре обустроена сцена и стулья вокруг. Немного дальше стоит самолет АН-124 "Руслан", слева - недостроенный корпус "Мрії" с надписью "Українська "Мрія" буде". К самолетам охрана близко не пускает. Журналистам предлагают чай, кофе, воду, пирожные, печенье, лимонад, компот.

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"Ожидаю, что на этот раз пресс-конференция будет больше напоминать времена Порошенко. Когда приглашали много людей, но слово давали ограниченном количеству, - говорит шеф-редактор "Слова і Діла" Екатерина Питенина. - Почти не рассчитываю поставить вопрос. Я бы очень хотела, чтобы Зеленский говорил по программным тезисам. Очень многое из программы в СМИ нет. Нет профессионального обсуждения пенсионной реформы или медицинского страхования. Но боюсь, будет по актуальным темам - отставки, Кабмин. Хочется глобальных тем.

Не удивлена, что представителей Шария и Медведчука на этот раз не аккредитовали. Меня больше удивляет, почему в прошлый раз они были на пресс-конференции".

Зеленский начинает в 12:00 с речи о проектах, строительстве, реформах. Представляет видео к 30-летию Независимости Украины и символ к годовщине - цифру три и цветок вместо нуля.

"Мы находимся на территории легендарного завода. Ответ - моя личная философия, как президента Украины. Это ответ на вопрос, что было сделано за эти 2 года? Как я вижу будущее нашей страны?", - говорит Зеленский.

Автор: Сергей Старостенко За государственными флагами стоит самолет АН-124 "Руслан", слева - недостроенный корпус "Мрии" с надписью "Украинская "Мрия" будет"

Фотокорреспондентов, которые хотят близко подойти к сцене, останавливает охрана. Первой ставит вопрос представительница "Интерфакса". Спрашивает, не считает ли Зеленский российскую паспортизацию оккупированных территорий фактически аннексией?

"Это точно первый шаг, поскольку то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема", - отвечает президент.



После нескольких вопросов охранник приносит президенту чай. Тот отказывается: "А людям? Это нечестно".

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Дальше три часа отвечает на вопросы 28 журналистов.

Автор: Сергей Старостенко Недоумение у журналистов вызывает рассказ президента, что он переписывается с Яной Дугар

Телеведущий канала "НАШ" Назар Диордица в это время с места требует показать эту переписку. Зеленский просит принести его телефон и показывает. Просит журналиста не говорить, что там. Однако Диордица озвучивает - в последнем сообщении Яна Дугарь прислала смайлик.

Чуть позже Зеленский спорит с телеведущим "Украина 24" Василием Головановым, 38 лет. Тот спрашивает, как президент оценивает действия власти по выводу бизнеса из "серой зоны" и увеличению налогов для бизнеса.

Автор: Сергей Старостенко Выборы, которые Россия собирается проводить на Донбассе, Зеленский называет "проблемой РФ"

"Я считаю, что лично вы манипулируете фактами. Когда вы говорите увеличение налогов - это не для украинцев увеличения, не для общества. В новом законе, я считаю, что это одна из важнейших налоговых реформ, является увеличение налога на железную руду (половина предприятий, которые занимаются добычей руды, принадлежат компании Рината Ахметова. - Gazeta.ua). Это именно то, о чем вы говорите. Или боюсь, что соответствующие предприятия уйдут в тень? Считаю, что это абсолютно нечестно, потому что железная руда принадлежит украинскому народу, мне кажется, что надо увеличивать налог. Так, разумно, чтобы никто не уходил в тень", - говорит президент.

И продолжает: "Мы понимаем четко, кто из предпринимателей сколько зарабатывает. Если вы об этом законопроекте об увеличении налогов, мы точно понимаем, как сделать так, чтобы никто из предпринимателей не пострадал, никто не закрывал бизнес. Я, кстати, знаю, где находится тень, чтобы вы это знали. Мы это фиксируем".

На вопрос, пойдет ли на второй срок - улыбается. "Рано отвечать", - говорит Зеленский.

Автор: Сергей Старостенко Над вопросом проекта "Схемы" о связи Зеленского и его команды с олигархами молчит несколько секунд

Над вопросом проекту "Схемы" о связи его и его команды с олигархами молчит несколько секунд. Отвечает, что у Медведчука и Коломойского "больше нет того влияния, которое не было".

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Автор: Сергей Старостенко "Рано отвечать", - говорит Зеленский о втором сроке

"Есть результат. Если вы его не видите, то вам надо следить за ним, а не за машинами, когда они выезжают из дома президента и когда приезжают на работу", - говорит президент.

Также Зеленский заявляет, что в законопроекте о деолигархизации "нельзя чиновникам, включая президента, Офиса, нельзя встречаться с теми или иными крупными бизнесменами". "А если они встречаются, потому что иногда это важно, то эта встреча должна быть публичной", - говорит.

В ангаре слышно эхо. На стенах кое-где обвалилась белая плитка. Возле сцены все время стоят первый помощник президента Сергей Шефир, 56 лет, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, 49 лет. Время от времени говорят между собой. Оба в масках.

"Практически Зеленский не готовился. На 95 процентов вопросов отвечал сам. Кто выбрал локацию, не знаю, удивлен, но мне нравится", - говорит Шефир.

На вопрос, когда Зеленский станет "приговором Порошенко", шестой президент говорит: "Я уже стал его приговором, он просто не хочет понять, что произошло. Он многое сделал серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это добежит. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхность того, что было сделано - для чего, для кого это происходило".

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Также добавляет: "Я считаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек - это ничто, и это нельзя исправить никогда, ничем, ни опытом, ни образованием - ничем, оно или есть, или нет".

"О Порошенко нет сантиментов", заключает глава государства.

О президенте России Путине Зеленский говорит так: "У меня нет времени думать о нем. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к завершению войны. Если теми или иными словами - просто словами и призывами, ни к чему не приводят, - мы будем увеличивать возможность эскалации, я потом себе не прощу. Для меня приоритет завершить войну".

Автор: Сергей Старостенко Зеленский начинает в 12:00 с речи о проекты, строительство, реформы

Выборы, которые Россия собирается проводить на Донбассе, Зеленский называет "проблемой РФ".

"То, что они устанавливают избирательные участки в Донбассе. Дело в том, что они и раньше это делали, только на своей территории - отвозили людей с временно оккупированного Донбасса туда голосовать. Сейчас они решили даже не везти, а показать, что там есть граждане России. Как они там голосуют - мне не интересно. Если они пойдут в Думу, или еще в какие-то органы, мне тоже не интересно. Мне понятно, что проукраинские люди ни в какие органы российской власти не пойдут", - говорит президент.

Под конец пресс-конференции журналисты начинают громче говорить, чтобы им дали задать вопрос. Корреспондент с канала "НАШ" Диордица уговаривает президента дать ему слово. До этого он почти начал ругаться с журналисткой, которая вспомнила, что заместитель руководителя Офиса Зеленского Олег Татаров говорил, что протестующие на Майдане сами по себе стреляли. Диордица на это заметил: "У нас свобода слова, можно сказать, что угодно".

Автор: Сергей Старостенко Президенту приносят чай. Тот отказывается: "А людям? Это нечестно"

Задать вопрос за три часа общения удалось на всем.

"Неплохая пресс-конференция, по крайней мере мы не промокли, но обидно, что не задала вопрос", - говорит Екатерина Питенина. Добавляет: "Когда Зеленский говорил об обещаниях, то у меня внутри сжималось. Не понравилось вступительное слово - очень слабое, спичрайтер вообще не работал".

Заканчивает работать кейтеринг, хотя еще наливают кофе и чай, можно взять печенья. "Холодно. Окоченела", говорит своей коллеге женщина, которая выдает напитки. Охрана разбирает металлоискатели. Автобусы отвозят журналистов к воротам "Антонова" в 15:00. Территория пустеет.