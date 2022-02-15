"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"

Россия более месяца проводила военные учения на границе с Украиной, где накапливала свои войска и технику. Иностранные СМИ называли возможные даты полномасштабного наступления. 15 февраля в РФ заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений".

Gazeta.ua спросила у нардепов, как относятся к новостям о возможном вторжении и собираются ли покидать Украину.

Автор: Сергей Старостенко В Верховной Раде много говорят о возможном широкомасштабном наступлении России

Елена Шуляк, депутат от "Слуги народа", рассказала, что ее семья не покидала столицу.

"Вся моя семья находится сейчас в Киеве. Потому что украинцы в Украине. Чувствую собранность. Мы знаем, что делать и готовы к любым случаям, готовы защищать нашу страну", - говорит Шуляк.

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Депутат также прокомментировала информацию СМИ о ряде народных избранников, якобы уехавших из страны под угрозой войны.

"На сегодняшний день максимальная явка всех депутатов от "Слуги народа". У меня нет информации о том, что кто-то не находится в Украине", – сказала Шуляк.

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура прокомментировал действия депутатов, якобы уехавших за пределы страны.

"Я точно не собираюсь никуда ехать. Моя мама и отец находятся в Украине, на Сумщине живут. Если говорить о депутатах – это их ответственность. Не исключаю, что семьи каких-то знаковых фигур целенаправленно вывозят для того, чтобы это было информационным поводом. Те депутаты, которые ориентируются на нашего северного соседа, сами смеются и говорят, что ничего не будет. А в это время вывозят семьи. Думаю, так делают специально для паники в СМИ. Если у нас объявят военное положение и они (нардепы. – Gazeta.ua) поедут, то надо забирать мандат. У нас во фракции было два человека за границей. Они вернулись на заседание", – отмечает Качура.

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"Слуга" Евгения Кравчук рассказала, что к новостям относится спокойно, как и ее семья.

"На новости смотрю с точки зрения информационных войн как бывшая журналистка. Но звонят по телефону друзья и родственники, спрашивают что делать. Я спокойно себя веду. Семья дома, ребенок ходит в школу. Мужчина – участник боевых действий. Он оружие почистил, рюкзак тревожный у него давно. Я буду выполнять свои функции, в случае чего. Народный депутат должен объявить войну – проголосовать за указ президента. И делать то, что скажет руководство Рады. Муж будет защищать страну с оружием, а я – голосованиями. Оцениваю негативно, когда депутаты выезжают за границу, в то время как должны работать в Верховной Раде. Но коллеги, которые в списках, сегодня в зале, а вчера были на фракции", – говорит Кравчук.

Депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец также заявил, что его семья остается дома. Подробностей, готовятся ли к вероятной новой волне агрессии РФ – не сообщил.

Коллега Волынца по фракции Сергей Власенко сказал, что чувствует тревожность из-за новостей, но с семьей не собирается уезжать из страны.

"Конечно, после громких заявлений, когда называли даты и действия, есть ощущение настороженности. Чуть более осведомленный, как народный депутат. Мозг говорит одно, а сердце – другое. Очень сложно себя чувствовать. Хотя военные говорят, что сосредоточенных войск РФ недостаточно для полномасштабной вооруженной агрессии. Но сердце все равно беспокоится. Сегодня уже из России прозвучало, что они отводят войска. Дай Бог, это подтвердит наша разведка. Тогда сможем выдохнуть. Призываю всех меньше тревожиться и доверять разуму", – говорит Власенко.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович тоже чувствует тревожность, но уезжать из Украины не собирается.

"Каждый человек, который живет в стране, хоть немного слушает новости, если не чувствует тревогу – это значит спрятаться от этого очень далеко. Чувство тревоги – это тоже одна из целей Путина. Чтобы экономически и психологически дестабилизировать украинцев. С семьей про все говорим – с женой, матерью. Мы живем под Киевом, все на месте. Главной моей обязанностью будет исполнять обязанности депутата – в случае чего эта работа потребуется. За границу семья вряд ли будет уезжать", – говорит Вятрович.

Внефракционный депутат, экспредседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что его семья в Украине.

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"Никто никуда не поедет, как бы ни развивались события. Потому что это не правильно. У меня есть чем защищать свою семью, в том числе и физически. Но очень не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Вся семья смотрит телевизор, там неприятные новости , но они знают, что я могу их защитить. Представители "Умной политики" все находятся в Украине, насколько я знаю", – отмечает Разумков.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, оказавшийся в списках СМИ среди тех нардепов, которые якобы уехали из страны, объяснил, что никуда не улетел.

"Ездил в Париж. По личным делам. Сообщил аппарату парламента заранее. Но вернулся раньше. Был на комитете в воскресенье. Кто из депутатов выедет – например, ОПЗЖ – может это к лучшему. Давайте честно говорить. Точно лучше будет работать парламент. Есть те, кто уже вернулся. У нас достаточно голосов для работы. Конституционное большинство есть", – подчеркнул Железняк.

Коллега Железняка по фракции Роман Костенко выезд нардепов назвал "позорным".

"Кто действительно уехал – я не знаю причин. Но выглядит это очень позорно. Кто-то рассказывает о Дне святого Валентина. Зная о ситуации, которая сейчас в стране, что есть население, которое не может и не хочет покидать страну, находится на местах, народные избранники сеют панику. Ты должен показывать своим примером готовность к борьбе и защите государства. То, что они делают, играет на руку врагу. Олигархи всегда куда-то улетают. Я и о них говорил, в том числе", – подчеркивает Костенко.

Ряд западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам якобы сообщил и президент США Джо Байден. Восьмой год длиться агрессия РФ против Украины. В 2014 году российские оккупанты захватили Крым. Также районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют оккупационные администрации.