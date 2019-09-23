"Требуют взятку - звоните на "горячую" линию" - Зеленский объявил самый масштабный флешмоб

Налоги должны платить все - от олигарха до таксиста, говорит Зеленский.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев обращаться на "горячую" линию, если от них будут требовать взятку чиновники.

Об этом заявил в видеообращении в понедельник.

"Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях "Все пропало. Эти такие же, как те. Зеленский понаставил своих решал".

Нет, вот телефон. Это "горячая" линия НАБУ. Звоните и сообщайте. А правоохранительные органы будут реагировать и наказывать.

Давайте помнить, что Европа начинается не с государственной границы. Европа начинается с окурка, который летит в помойку. С непристегнутого ремня безопасности. С оплаченных коммунальных услуг и налогов. Из ответа "нет", когда вашей фирме предлагают на тендере нагнуть государство. Давайте каждый день делать маленькие шаги навстречу другой ментальности.

Давайте все вместе станем основателями и акционерами новой процветающей Украины. Я начинаю с себя, подписываю принятый парламентом закон об импичменте президента", - заявил глава государства.

Зеленский призвал "жить честно и по закону".

Президент заявил о "самом масштабном флешмобе". Также заявил, что налоги должны платить все - "от олигарха до водителя такси".

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19 сентября Верховная Рада не приняла законопроект, который отменяет так называемые "правки Лозового" и позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять прослушивание чиновников. Его отправили на доработку.