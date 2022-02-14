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понедельник, 14 февраля 2022 22:50

Требования для участия в территориальной обороне пересмотрят

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Требования для участия в территориальной обороне пересмотрят
В Украине формируют подразделения терробороны. Фото: mil.in.ua

В Украине планируют пересмотреть требования для тех, кто хочет вступить в подразделения территориальной обороны. В том числе для того, чтобы охватить больше категорий населения.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы "Свобода слова".

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"С моей точки зрения, территориальная оборона должна стать делом каждого. Мы даже говорили с министром обороны о том, что нужно пересмотреть квалификационные требования для поступления в территориальную оборону. Я знаю, что это планируется сделать, потому что именно это и должно стать объединением сил, которые хотели бы взять участие в обороне своего населенного пункта, области и государства в целом", - отметил он.

По его словам, требования будут скорректированы, в частности, для ветеранов АТО/ООС, которые получили инвалидность в ходе выполнения воинского долга.

"Более того, я думаю, что такие люди должны стать основой территориальной обороны", - добавил министр.

В Киеве для комплектования подразделений территориальной обороны (ТРО) резервистами создали горячую линию КГГА.

На такие линии ежедневно обращаются более 100 желающих вступить в ряды ТрО. Для финансового обеспечения Сил ТрО в январе этого года Киевсовет принял городскую целевую программу "Защитник Киева" более чем на 110 млн грн.

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