Трамп раскритиковал претендента на пост президента США

Трамп раскритиковал Байдена. Фото: Корреспондент

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнения умственные способности фаворита праймериз у демократов Джо Байдена.

"Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду". Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?", – спросил Трамп в твиттере.

"Мы "играем" в очень большом и сложном мире. А Джо не соображает!", – добавил Трамп.

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Президент США регулярно выражает сомнения по поводу интеллектуальных способностей 76-летнего Байдена, которого прозвал "Сонным Джо".