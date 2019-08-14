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среда, 14 августа 2019 06:30

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

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Трамп пригрозил выходом США из ВТО
США хотят выйти из ВТО. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

Соответствующее заявление президент США сделал во время выступления перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания), передает dw.com.

"Мы выйдем, если будем вынуждены" сделать это, отметил глава Белого дома.

"Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - подчеркнул он.

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В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта КНР занимает вторую строчку, сразу после США. Тем не менее статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции.

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