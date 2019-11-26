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среда, 27 ноября 2019 00:06

Трамп остановил военную помощь Украине в день разговора с Зеленским – документы

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Трамп остановил военную помощь Украине в день разговора с Зеленским – документы
Разговор с Зеленским повлиял на решение Трампа относительно военной помощи Украине. Фото: Радіо Свобода

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась остановить предоставление Украине оборонной помощи 25 июля, в день скандального телефонного разговора президентов Украины и США.

Это стало известно из документов Белого дома, которые получили законодатели в Палате представителей США в контексте расследования по импичменту президента, сообщило издание The Hill.

Когда после давления Конгресса на администрацию Трампа выделение оборонной помощи для Украины было возобновлено, до конца 2019-го финансового года (30 сентября), Украина не смогла получить $35,2 млн с утвержденной суммы.

Зато двухпартийными усилиями в Конгрессе США была принята поправка, которая продлила срок действия помощи для Украины за пределами 2019 финансового года.

Демократы в Палате представителей подчеркивают, что полученные ими документы из Белого дома подтверждают наличие злоупотребления со стороны президента, поскольку это является "тревожным отклонением от древних процедур" о предоставлении помощи Украине.

В Белом доме подчеркивают, что администрация имела право так действовать.

В США Федеральный суд приказал Административно-бюджетному управлению Администрации президента США и минобороны передать новостной организации записи по задержанию военной помощи Украине.

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