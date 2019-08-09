Трамп назначил нового директора Нацразведки США

Трамп поменял директора Нацразведки США. Фото: Радио Свобода

Американский президент Дональд Трамп выбрал претендента для занятия поста исполняющего обязанности главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI), координирующего работу всех американских разведслужб.

На эту должность будет назначен руководитель Национального центра по борьбе с терроризмом Джозеф Магуайр, сообщил глава Белого дома в Twitter.

С поста главы Управления директора Нацразведки США уходит Дэниел Коутс. В отставку подала и его заместитель.

Трамп отметил, что назначение вступит в силу 15 августа. По словам американского лидера, Магуайр может гордиться "многолетней выдающейся карьерой" в составе ВМС США, где занимал руководящие посты разных уровней, включая должность главы Командования специальных операций, осуществляющего оперативное планирование.

"Не сомневаюсь, что он отлично справится со своими обязанностями", - резюмировал Трамп.

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Ранее в отставку один за другим подали глава ODNI Дэниел Коутс, занявший этот пост в марте 2017 года и неоднократно демонстрировавший разногласия с главой государства по вопросам, связанным с РФ, КНДР и Ираном, а также его заместитель Сью Гордон.