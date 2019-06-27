Трамп и Путин встретятся 28 июня

Планируется встреча Трампа и Путина. Фото: Радио Свобода

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на политсаммите G20 в японской Осаке состоится 28 июня.

Стороны планируют обсудить вопросы стратегической стабильности и вооруженных конфликтов, в частности по Сирии, Украины, Афганистану, ситуации на Корейском полуострове и вопросы "иранской программы", сообщают российские агентства.

Президент США Дональд Трамп минимум дважды заявлял, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати" (G20) в Японии.

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Последний раз Трамп встречался с Путиным в формате "с глазу на глаз" в Хельсинки в июле 2018 года. После тогдашней встречи законодатели США резко критиковали Трампа за то, что он не проявил жесткой позиции относительно ответственности за признанным спецслужбами США вмешательством в американские выборы 2016 года.