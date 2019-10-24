Трамп давил на Зеленского еще до инаугурации – AP

Зеленский волнуется из-за давления. Фото: 5.ua

Зеленский еще в мае обсуждал с советниками, что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката

О давлении со стороны президента США Дональда Трампа президент Украины Владимир Зеленский подозревал еще в мае.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили в информационном агентстве, Владимир Зеленский собирал советников еще 7 мая в Киеве. Тогда обсудили требования Трампа по инициированию расследования против Байдена и о том, как быть втянутыми в американские выборы.

Встречу назначили сразу после звонка Трампа Зеленскому. Дональд Трамп 21 апреля позвонил и поздравил с победой на выборах. Стенограмму этого звонка так и не обнародовали.

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Чиновники администрации президента прилагали большие усилия, чтобы получить от Украины расследование по конкуренту Дональда Трампа на выборах Джо Байдену в обмен на военную помощь и встречу с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Такие показания по делу об импичменте Трампа дал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Politico со ссылкой на источники в Капитолии