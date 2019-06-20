Трамп будет мириться с Путиным

"Я хочу объясниться с Россией, и думаю, что нам удастся это сделать. Я хочу объясниться с Китаем, и думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпином в Японии", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Президент Америки встретится с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в японском городе Осака 28-29 июня, пишет reuters.

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Ранее Трамп отказывался от встреч с главой России за военного конфликта с Украиной. Последний раз они встречались в июле 2018-го в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп считает себя самым жестким в отношении России. Об этом он заявил в городе Орландо (Флорида) на старте избирательной кампании, передает Fox News. Также Трамп обвинил своих политических противников-демократов в безопасности в отношении Москвы.