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четверг, 20 июня 2019 10:21

Трамп будет мириться с Путиным

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"Я хочу объясниться с Россией, и думаю, что нам удастся это сделать. Я хочу объясниться с Китаем, и думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпином в Японии", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Президент Америки встретится с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в японском городе Осака 28-29 июня, пишет reuters.

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Ранее Трамп отказывался от встреч с главой России за военного конфликта с Украиной. Последний раз они встречались в июле 2018-го в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп считает себя самым жестким в отношении России. Об этом он заявил в городе Орландо (Флорида) на старте избирательной кампании, передает Fox News. Также Трамп обвинил своих политических противников-демократов в безопасности в отношении Москвы.

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Дата
20
июня

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