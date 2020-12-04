Тотального карантина не будет - Зеленский

В декабре локдауну не будет. Фото: Reuters

В декабре текущего года введения тотального локдауну не произойдет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

"В декабре локдауна не будет. Будет ли он в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как его некоторые рисует", - заявил президент.

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Он также отметил, что Верховная Рада уже проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, которые оказались в затруднительном положении из-за пандемии.

"Компенсации, списание долгов, налоговые каникулы. Все это заработает в ближайшее время", - рассказал Зеленский.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 681. По состоянию на утро 4 декабря имеем 787891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.