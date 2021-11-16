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Торопясь принять новый закон о Киеве, власть закапывает себя еще глубже

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Торопясь принять новый закон о Киеве, власть закапывает себя еще глубже
Экс-председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко: "Мне чем дальше, тем труднее понять логику правящей партии". Фото: LIGA.net

На Банковой уже даже не делают вид, что новый закон о столице – для киевлян, а не против Кличко. И тем самым власть закапывает себя еще глубже.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Похоже, на Банковой приняли решение даже не делать вид, что этот закон для киевлян, а не против Кличко. Сейчас начинает появляться информация, что законопроект 2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" могут поставить на голосование уже на текущей или следующей пленарной неделе, хотя ранее "слуги" обещали рассматривать его уже после принятия Закона о местных государственных администрациях, чтобы придать процессу узурпации любое логическое обоснование. Мне чем дальше, тем труднее понять логику правящей партии. На фоне всеобщего падения рейтинга Зеленского и СН (а в Киеве этот рейтинг и так ниже среднего по стране) они делают все, чтобы закопать себя еще глубже. Какие-либо соцопросы и фокус-группы показывают, что киевляне не воспринимают такое волюнтаристское ограничение полномочий избранного городского головы", - отметил Черненко.

Он предполагает, что власти спешат из-за утечки информации о негативном заключении Венецианской комиссии по этому законопроекту.

"Почему такая спешка? Возможно, он объясняется утечкой информации из Венецианской комиссии, которая сейчас готовит "разгромные" выводы проекта от "слуг". Чтобы тогда, когда эти выводы будут обнародованы, закон уже вступит в силу и любые апелляции к "венецианцы" потеряли смысл", - считает Черненко.

Эксперт напоминает, что в октябре Виталий Кличко направил законопроект о столице на рассмотрение Венецианской комиссии. Источники в Венецианской комиссии сообщили, что на экспертном уровне началась проработка этого документа. Помощники докладчика по этому вопросу уже во время всеобщего обзора обнаружили целый ряд системных несогласованностей в законопроекте. Только список замечаний, без аналитического обоснования и постатейного анализа, достигает нескольких страниц.

"Выборы в Киеве не скоро. Даже выборы в райсоветы, если законопроект будет принят, можно отсрочить до 2025 года. А получить доступ к столичным ресурсам хочется уже сейчас. Так же, как хочется ослабить любого политического соперника. В данном случае – киевского мэра Кличко", - объясняет действия властей эксперт.

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