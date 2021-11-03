Топ-менеджера Ахметова и сына "регионала" трудоустроят в Офисе президента

В мае прошлого года Ростислава Шурму назначили членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Фото: Facebook.com/rostyslav.shurma.7

Вместо Юлии Свириденко, кандидатуру которой премьер подал на должность первого вице-премьера - министра экономики, заместителем руководителя Офиса президента будет бывший гендиректор Запорожстали Ростислав Шурма.

Об этом сообщила "Економічна правда" со ссылкой на команду президента Владимира Зеленского.

"Решение принято. Как только начали говорить, что Юля уйдет в Кабмин - сразу Ермак решил перевести сюда Ростика", - сказал собеседник издания.

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Ростислав Шурма - сын бывшего "регионала" и нардепа двух созывов Игоря Шурмы (баллотировался от СДПУ(о), затем от "Оппозиционного блока". - Gazeta.ua).

Он бывший гендиректор завода, входящего в группу "Метинвест" олигарха Рината Ахметова. Также Ростислав Шурма работал финансовым директором Макеевского металлургического завода. Был председателем Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок".

В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

На этой неделе СМИ сообщили, что семья Ахметова приобрела очередную виллу на берегу Женевского озера в Швейцарии. На виллу потратили 44 млн швейцарских франков. Это 1,2 млрд. грн.