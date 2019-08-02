Топ-менеджер Ахметова возглавил Ивано-Франковскую область

Автор: galka.if.ua

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

Об этом глава государства объявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск.

"Хочу назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - заявил Зеленский.

43-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Некоторое время занимался бизнесом. Работал во Львовской ОГА руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли.

После Революции достоинства работал заместителем председателя Фискальной службы Львовщины. Позже стал вице-президентом компании "Львовхолод" - сети магазинов "Рукавичка".

Последние полтора года был директором Бурштынской ТЭС, которая входит в корпорацию ДТЭК Рината Ахметова.

Накануне президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Черкасской ОГА. Им стал бизнесмен Игорь Шевченко.