Топ-менеджер Ахметова возглавил Ивано-Франковскую область

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.
Об этом глава государства объявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск.
"Хочу назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - заявил Зеленский.
43-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Некоторое время занимался бизнесом. Работал во Львовской ОГА руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли.
После Революции достоинства работал заместителем председателя Фискальной службы Львовщины. Позже стал вице-президентом компании "Львовхолод" - сети магазинов "Рукавичка".
Последние полтора года был директором Бурштынской ТЭС, которая входит в корпорацию ДТЭК Рината Ахметова.
Накануне президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Черкасской ОГА. Им стал бизнесмен Игорь Шевченко.
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