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среда, 08 декабря 2021 14:36

"Только единственным фронтом сможем победить российского монстра", – Порошенко прокомментировал разговор Байдена с Путиным

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Приветствуем поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность введения новых санкций. Однако президенту Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, поскольку создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть. Об этом написал пятый президент Украины, лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко на странице в Facebook.

"Разговор между Президентом США Джозефом Байденом и Президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины – необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что Президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Мы приветствуем непреклонную и неизменную поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс. Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма", – добавил он.

По словам Порошенко, активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели. Он приветствовал задекларированную готовность США и партнеров по ЕС нанести мощный санкционный удар по России в случае дальнейшей эскалации ситуации.

"Считаю, что наши партнеры не должны подвергаться российскому шантажу и по делу "Северного потока-2". Этот авантюрный проект является составной частью агрессивного замысла Кремля как против Украины, так и всей Европы и поэтому должен быть заблокирован", – сказал пятый президент Украины.

Петр Порошенко назвал обнадеживающими сигналы американских партнеров о готовности продолжать усиление оборонных возможностей и устойчивости Украины.

"В то же время призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать – сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть", – отметил он.

"Также важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщился к дипломатическим усилиям партнеров. Только вместе единственным фронтом сможем победить российского монстра", – подчеркнул Петр Порошенко.

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