"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год

В Украине 508 дней нет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Назар Холодницкий завершил работу на должности 21 августа 2020-го. С тех пор обязанности исполняет Максим Грищук. Конкурс на должность начался 25 января – длится почти год. Кто и почему затягивает избрание руководителя САП – в материале Gazeta.ua.

Автор: "Украинская правда" По результатам конкурса, которые не утвердили,в финал вышли детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк

Чем занимается САП

САП – самостоятельное структурное подразделение офиса генерального прокурора. Орган был создан 22 сентября 2015 года. Там занимаются надзором за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности Национального антикоррупционного бюро. Спецпрокуратура поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Представляет интересы гражданина или государства в суде в случаях, предусмотренных законом и связанных с коррупцией.

Автор: "Детектор Медиа" Назар Холодницкий завершил работу на должности руководителя САП в 21 августа 2020-го

Что зависит от руководителя Спецпрокуратуры

Назначает руководителя САП и админслужащих ведомства генерального прокурора по результатам конкурса. От руководителя ведомства зависит расследование коррупционных дел. Он может дать ход расследованиям в отношении судей, мэров, местных депутатов или наоборот затормозить их.

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Конкурс длится почти год

Конкурс на выборах главы САП, его заместителя и начальника пятого отдела прокуратуры начался 25 января прошлого года. В начале отобрали 115 кандидатов. Конкурсная комиссия состоит из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров - среди них Роман Куйбида, заместитель председателя правления ОО "Центр политико-правовых реформ", Нона Цоцория – экс-судья Европейского суда по правам человека, Драго Кос – был первым председателем Комиссии по предотвращению коррупции Словении, Томас Файрстоун – бывший прокурор США. И еще семь членов от Верховной Рады.

21 декабря в прошлом году конкурсная комиссия проводила собеседования с финалистами конкурса. Это последний этап по отбору кандидатов. Комиссия должна была определить победителей. Однако под вечер пятеро делегированных Верховной Радой членов отказались утверждать результаты. Объяснили, что якобы "остался несанкционированным доступ к государственной тайне одного из кандидатов". Глава комиссии депутат от группы "За майбутнє" Екатерина Коваль заявила, что заседание нужно перенести, чтобы получить официальный документ о таком разрешении. Устно она его получила. Коррумпированные силы блокируют работу комиссии, заявило посольство США в Украине.

Автор: "Украинская правда" По результатам конкурса, которые не утвердили,в финал вышли детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк

По результатам конкурса, которые не утвердили, в финал вышли детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набирал 246 баллов. Его конкурент – 229. Детектива должны назначить новым руководителем САП, а Синюка – его заместителем. Последнего проталкивает Офис президента.

Клименко участвовал в расследовании "газового дела" нардепа Александра Онищенко, расследовании в отношении экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Расследовал дело, в котором НАБУ подозревало заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в причастности к коррупционной схеме еще во время работы адвокатом.

Андрей Синюк – прокурор первого отдела процессуального руководства управления надзора за соблюдением законов СБУ и ГНСУ Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора. В 2015-2016 годах не указал ни одной недвижимости, где проживал с семьей. А в 2017-м задекларировал доход жены в 57 тыс. грн от отчуждения недвижимого имущества, которого не было в предыдущих декларациях.

Что говорят финалисты

"Затягивание дела началось еще летом, на этапе определения добродетели, – говорит Александр Клименко. – Половина конкурсантов прошли, и после того перерыв был большой, больше месяца. Понятно было, что уже конкурс сильно затянулся".

"Считаю, что мне были неверно выставлены баллы за практическое задание, – говорит Андрей Синюк. – Думаю, что это основание для обжалования решения комиссии. Также на протяжении конкурса были другие нарушения".

Что о конкурсе говорят Зеленский, Офис президента и международные партнеры

"Владимир Зеленский максимально заинтересован в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП, – заявили в Офисе президента. – Имеет все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор проводили в соответствии с действующим законодательством. И президент, и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим обстоятельств для затягивания конкурса".

Выбрать нового руководителя САП и обеспечить прозрачный процесс отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро обещал Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве двух стран.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в декабре прошлого года заявила, что процесс назначения нового руководителя САП в Украине должен быть завершен в 2021 году. Президент Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и глава Нацбанка Кирилл Шевченко подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 ноября 2021 года.

Автор: 24 канал "Власть потеряла своего фаворита на этом конкурсе", говорит Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE, юрист

Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE, юрист:

"Идея, чтобы независимые члены комиссии, международные эксперты выбирали руководителя САП в том, чтобы они избрали человека, который не будет считаться с политической конъюнктурой.

Власти потеряли своего фаворита на этом конкурсе – Андрея Костина, которого выбросили из конкурса международные эксперты. А Клименко фактически выиграл, потому что все баллы объявили. И власть боится Клименко на этом посту именно потому, что он независим. Он может дать ход делам, угрожающим правящей элите. Потому этот конкурс длится полтора года. А остальные – проходят через пару часов.

Зеленский лично гарантировал Байдену избрать руководителя САП быстро. А теперь перед лицом российской агрессии нарушаем обещания главному союзнику

Если у нас нет руководителя САП, у нас нет эффективной борьбы с коррупцией уже полтора года. А это политические обещания президента. Это наши международные обязательства. Зеленский лично гарантировал Байдену избрать руководителя САП быстро. А теперь перед лицом российской агрессии нарушаем обещания главному союзнику. Это граничит с государственной изменой. То, как затягивают этот конкурс, – плевок в лицо Байдену. Никаких прогнозов дать уже нельзя – ты думал, что такие вещи невозможны, а они случаются в прямом эфире. Возможен срыв конкурса, отмена через Окружной административный суд Киева. Если бы власти хотели бороться с коррупцией, то умоляли бы Клименко занять должность".

Автор: "Закон и бизнес" "Отрицательные последствия могут быть не только для НАБУ или САП, но и для страны в целом", говорит Роман Маселко, адвокат, эксперт группы судебной реформы Реанимационного пакета реформ

Роман Маселко, адвокат, эксперт группы судебной реформы Реанимационного пакета реформ:

"Это особенно циничный саботаж. Негативные последствия могут быть не только для НАБУ или САП, но и для страны в целом. Ибо к конкурсу приковано внимание первых лиц наших стратегических партнеров. Зеленский давал Байдену личное обещание, что конкурс будет закончен до конца года. Под этот конкурс подвязана наша помощь от ЕС. Обращали внимание послы Большой семерки. Действия членов конкурсной комиссии – это преступление, злоупотребление служебным положением.

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Когда фавориты власти не прошли, было ясно, что конкурс будет пытаться сорвать. Но чтобы так – не мог вообразить. Удобства от блокирования конкурса значительно меньше, чем потеря репутации государства. Послы Большой семерки говорили, что придут всем составом на заседание комиссии. Но принять решение они не могут. Международные партнеры могут отказаться от помощи и поддержки – это во время агрессии России. Международные наблюдатели могут отказаться от участия в конкурсах.

Власти пытаются поставить во главе правоохранительных ведомств людей по принципу лояльности

САП – ключевая во всей антикоррупционной инфраструктуре. Потому что даже у НАБУ руки и ноги связаны из-за отсутствия руководителя Спецпрокуратуры. В настоящее время эти функции выполняет генеральный прокурор. Но логика в том, чтобы САП была независимой и от генпрокурора. В развале дела Татарова и передаче его в СБУ сыграла генеральный прокурор (2 декабря 2020-го НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову. Но ее не вручили, потому что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели дело –Gazeta.ua). Власти пытаются поставить во главе правоохранительных ведомств людей по принципу лояльности. Международные партнеры и общество указывали, что это невозможно. Люди во главе этих структур должны быть независимы. Это принцип удачной борьбы с коррупцией. Только наказание представителей действующей власти будет иметь эффект.

Затягивать могут долго. То, что комиссия не смогла проголосовать за математическую операцию – что 230 плюс 16 будет 246 – было стыдом и позором. Кто-то из комиссии болеет, у кого-то кошка голодная дома. Теряли дипломы и справки. Можно ждать чего угодно. Тянуть могут, пока ждут отмены конкурса решением ОАСК, например. В итоге проигрывает Украина".