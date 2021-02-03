Ткаченко: "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" - иностранная пропагандистская машина, профинансирована Москвой

Ткаченко назвал работников указанных телеканалов "солдатами Кремля". Фото: Facebook

Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов, которые называют себя украинскими - давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Речь идет о "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" и их бенефициара - Тараса Козака.

Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозе безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейки и манипуляции.

Уверен, в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожение свободной прессы". Хочу предупредить: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля", - написал министр в Telegram.

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Ткаченко назвал "симметричным" решение СНБО.

"Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку.

Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил", - резюмировал министр.

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Они предусматривают в частности блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента.