Ткаченко говорит менять закон о языке

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 720
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 612
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 1908
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
Просмотров: 1107
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 243
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2016
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 954
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 297
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1377
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
10
4
3
6
19
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена
Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена
Чета Зеленских пришли с цветами к Кобзарю
Чета Зеленских пришли с цветами к Кобзарю
&quot;Нет судейской нечестии&quot; - общественность пришла на съезд судей
"Нет судейской нечестии" - общественность пришла на съезд судей
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
Видео
Все видео
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 243
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 243
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2016
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 954
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 405
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 12:49

Ткаченко говорит менять закон о языке

1 Комментировать
Ткаченко говорит менять закон о языке
Министр сказал о поправках в закон от депутатов из "Слуги народа". Фото: @MKIPUkraine

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает отсрочку на 1,5 года штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом он заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду.

"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчука, Потураева и Корниенко, которые откладывают внедрение штрафов на полтора года до момента ввода всех других штрафов. Мы поддерживаем 2-й вариант", - цитирует Ткаченко "Інтерфакс-Україна".

Министр заявил, что за этот период можно будет провести рекламу изучения украинского языка, в частности основание бесплатных курсов во всех регионах.

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может разговаривать на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, которое не обладает в достаточной степени украинским языком, в том, что его необходимо изучать", - сказал Ткаченко.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступает категорически против инициатив некоторых депутатов, которые выступают за отмену штрафов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские ученые, художники и общественные деятели выразили протест против вмешательства в закон о языке

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 января этого года вступила в силу норма закона, по которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.

Граждане могут жаловаться на нарушение закона к языковому омбудсмену. Предусмотрены штрафы за систематические нарушения от 5100 до 6800 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ткаченко говорит менять закон о языке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

Погибло большинство жителей села

Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией

Открыли новые острова в Тихом океане

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Французы захватили территорию в Африке

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 68908
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 14553
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 10809
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 9027
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 8469
Политика
У Путина поставили условия для возможной встречи с Зеленским
У Путина поставили условия для возможной встречи с Зеленским Просмотров: 144
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
 Просмотров: 711
Рожкова регулярно общается с Шевченко, но не коммуницирует с ним
Рожкова регулярно общается с Шевченко, но не коммуницирует с ним Просмотров: 153
Допрос Медведчука в СБУ: появились подробности
Допрос Медведчука в СБУ: появились подробности Просмотров: 1242
Татаров специально качал общество, чтобы под окнами Зеленского было не мирно - Шабунин
Татаров специально качал общество, чтобы под окнами Зеленского было не мирно - Шабунин Просмотров: 378
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 6054
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть