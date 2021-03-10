Ткаченко говорит менять закон о языке

Министр сказал о поправках в закон от депутатов из "Слуги народа". Фото: @MKIPUkraine

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает отсрочку на 1,5 года штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом он заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду.

"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчука, Потураева и Корниенко, которые откладывают внедрение штрафов на полтора года до момента ввода всех других штрафов. Мы поддерживаем 2-й вариант", - цитирует Ткаченко "Інтерфакс-Україна".

Министр заявил, что за этот период можно будет провести рекламу изучения украинского языка, в частности основание бесплатных курсов во всех регионах.

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может разговаривать на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, которое не обладает в достаточной степени украинским языком, в том, что его необходимо изучать", - сказал Ткаченко.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступает категорически против инициатив некоторых депутатов, которые выступают за отмену штрафов.

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В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 января этого года вступила в силу норма закона, по которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Граждане могут жаловаться на нарушение закона к языковому омбудсмену. Предусмотрены штрафы за систематические нарушения от 5100 до 6800 грн.