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пятница, 05 октября 2018 11:28

Тимошенко застукали за переговорами с олигархом

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Тимошенко застукали за переговорами с олигархом
Будущий кандидат в президенты Юлия Тимошенко ведет переговоры с зятем Леонида Кучмы Виктором Пинчуком. Фото: УНІАН

Лидер "Батьківщина", бывший премьер Юлия Тимошенко проводит встречи с олигархом Виктором Пинчуком. Об этом сообщают журналисты программы "Схеми".

Журналисты зафиксировали как минимум 2 такие встречи поздно вечером. Они состоялись в апреле и сентябре этого года в одном и том же месте - здании на Рыльском переулке в Киеве, недалеко Софиевской площади. Оба раза кортеж Пинчука выезжал оттуда почти сразу после кортежа Тимошенко.

Сама Тимошенко не опровергла, что встречается с Пинчуком.

"Мы встречались и обсуждали участие нашей команды в форуме YES", - ответила экс-премьер.

После замечания журналистов, что первая зафиксированная встреча Пинчука и Тимошенко состоялась за 5 месяцев до форума, а вторая - через неделю после него, лидер "Батьківщини" заявила: сотрудничала с олигархом не только по поводу участия в форуме, но и по вопросам, касающиеся "подготовки новой политической итерации Украины после президентских выборов".

"У него очень фундаментальные международные связи и я считаю, что эти международные связи могут помочь Украине во многих вопросах", - сказала о олигархе Тимошенко и опровергла финансирование миллиардером ее и политической силы, которую она возглавляет.

В тоже время в фонде олигарха ответили: "Виктор Пинчук и его бизнес не финансируют ни одну политическую силу или лицо. Для его фонда одним из основных приоритетов на данный момент являются вопросы, связанные с возможным внешним вмешательством в выборы 2019 году в Украине, кампаниями с дезинформации, фальсификации, манипуляции, кибератак, fake news и связанными с этим угрозами и рисками для Украины, а также возможные противодействия этим вызовам для обеспечения честных и прозрачных выборов".

Тимошенко могла сама инициировать встречи с бизнесменом, поскольку "каждые выборы Пинчук интересен как владелец трех телеканалов", предполагает бывший вице-премьер и глава Секретариата президента Ющенко Олег Рыбачук.

"Он держит эти каналы как систему политической защиты. Тимошенко любит говорить, что она олигархов перевоспитывает. Если ты с Тимошенко работаешь лояльно, ты не олигарх - ты "патриотичный национальный бизнес ".

Получается, лидер президентского рейтинга публично декларирует борьбу с олигархическим режимом, но одновременно непублично готова проводить переговоры с одним из них - Виктором Пинчуком, подводят итоги журналисты.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

Президент Петр Порошенко объявит о намерении идти на выборы после старта избирательной кампании.

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Дата
05
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