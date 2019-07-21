Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером

Лидер "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявляет, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером.

Об этом она заявила на избирательном участке перед голосованием на внеочередных выборах в парламент, пишет "Українська правда"

Автор: pravda.com.ua Тимошенко пришла на участок с мужем Александром

"Сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером. Только от вашего голоса все зависит. Поэтому выбирайте", - ответила Тимошенко на вопрос, готова ли она быть премьером.

"Це не бюлетень за партію - це бюлетень за життя" pic.twitter.com/6pPDDaRBXo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 липня 2019 р.

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В 8:00 в Украине начались досрочные парламентские выборы. Участки будут работать до 20:00. Граждане выбирают Верховную Раду ІХ созыва. Половина народных депутатов попадут в нее по спискам, другая половина - по мажоритарным округам. Соответственно, и бюллетеней на участках получают 2.