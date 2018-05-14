Тимошенко пришла в Раду на высоченных каблуках

Лидер партии "Батькивщина" пришла в Раду на высоких каблуках и в светлом костюме. Фото: Без Табу

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседание Согласительного совета парламента 14 мая пришла в туфлях на высоком каблуке бежевого цвета. Об этом в Facebook сообщил фотограф Ян Доброносов.

Лидер "Батькивщины" надела костюм бежевого цвета. Дополнила свой образ серьгами такого же цвета. Волосы завязала в хвост.

На согласительном совете предлагают рассмотреть законопроект, который призван отменить долги предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса перед российскими предприятиями, законопроектов о ГБР и об интеллектуальной собственности. Председатель Верховной Рады дал поручение комитету по вопросам правовой политики этой среды подготовить и осмотреть все правки по Антикоррупционном суда. На следующей неделе планируют перейти к рассмотрению.

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Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало список партий с крупнейшими взносами от физических и юридических лиц в 2017 году. "Батькивщина" оказалась на первом месте с 9 млн 270 тыс. 256 грн.