Тимошенко пообещала вновь раздавать "Юлину тысячу"

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко раздала обещаний избирателям Киевщины. Фото: ba.org.ua

Кандидат в президенты, бывший премьер Юлия Тимошенко обещает вернуть вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения. Об этом она заявила на встрече с избирателями города Вишневое Киевской области.

Тимошенко напомнила, что во времена своего премьерства начала возвращать людям по тысяче гривен. Она пообещала, что сбережения начнет возвращать на следующий месяц после выборов.

Также Тимошенко пообещала помощь после рождения первого ребенка - 50 тыс. грн, второго - 100 тыс, а третьего и более - 150 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского

Ранее журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщили, что партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко получает миллионы гривен от фейковых доноров. В частности, одна из кассирш магазина перечислила партии 1,5 млн грн.