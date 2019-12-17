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вторник, 17 декабря 2019 18:13

Тимошенко поймали на манипуляции темой Голодомора

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Бывший премьер Юлия Тимошенко и ее политсила прибегли к манипуляциям на теме Голодомора.

Плакат "Батькивщины" с упоминанием о Голодоморе и рынке земли опубликовал в Facebook экономист Сергей Фурса.

Автор: Facebook
  Тимошенко назвали "идеологическим наследником коммунистов".
Тимошенко назвали "идеологическим наследником коммунистов".

Что такое аморальность? Это манипулировать болезненной для общества темой, трагедией миллионов людей ради своего меркантильного интереса.

Голодомор возник не на пустом месте, а в результате победы коммунистов. Коммунисты отменили частную собственность и забрали у людей землю. А потом забрали еду. Не буржуи, капиталисты и сторонники рынка, а именно коммунисты. Коммунисты целенаправленно убивали украинцев.

Голодомор возник потому, что всю землю контролировало государство.

Что призывает сделать Юля? Правильно, контролировать землю государством.

Что такое рынок земли? Это декомунизация экономики. Это возврат людям полноценного права частной собственности. Рынок земли дает людям право, как купить землю, так и продать. Это наконец-то возврат к тому, что было всегда в Украине до прихода коммунистов. Это свобода, в том числе свобода экономическая. Это святость частной собственности.

И не идеологическим наследникам коммунистов использовать память о трагедии, организованной коммунистами, в своих грязных целях", - написал эксперт.

Плакат вызвал критику в сети.

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От искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах умерли более 7 млн человек.

В пик смертности - в июне 1933 года в Украине умирали ежесуточно 34 170 человек. Каждые 5 секунд - 2 человека. Настоящее количество жертв невозможно подсчитать. Ведь советская власть уничтожала все документы, касающиеся геноцида против украинского народа.

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