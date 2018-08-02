Тимошенко, Бойко и Вилкул оказались в одной компании

Нардепы Юрий Бойко, Александр Вилкул из Оппозиционного блока, Юлия Тимошенко из ВО "Батькивщина" не приняли участия ни в одном заседании комитетов, в которые входят. Олег Ляшко из "Радикальной партии" пришел на треть. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Олег Ляшко принял участие лишь в 33% заседаний, Олег Березюк из "Самопомощи" - 58%, Артур Герасимов из "Блока Петра Порошенко" - 79%, Максим Бурбак из "Народного фронта" - 92%.

Автор: Украинская правда Нардепы Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Александр Вилкул прогуляли все заседания своих комитетов

Бойко является членом комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью. В течение февраля-июля состоялось 12 заседаний Комитета, ни на одном из которых политик не присутствовал.

Тимошенко не явилась ни на одно из 4 заседаний комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. В аппарате комитета Тимошенко отметили, что лидер фракции не принимала участия в заседаниях "по уважительным причинам, связанным с участием в других мероприятиях как председателя депутатской фракции".

Ляшко посетил 4 из 12 заседаний комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

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Журналисты проанализировали посещения главами фракций Верховной Рады заседаний парламентских комитетов за время работы восьмой сессии с февраля по июль 2018 года.

Ранее Комитет избирателей Украины подсчитал крупнейших прогульщиков в Раде. Евгений Бакулин, Михаил Добкин из "Оппозиционного блока", внефракционные Сергей Клюев и Александр Онищенко не пришли ни на одно заседание из 65.