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The Washington Post написал статью о Зеленском и олигархах

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The Washington Post написал статью о Зеленском и олигархах
Обещание Зеленского положить конец коррупции невозможно без ослабления влияния олигархов. Фото: Reuters

Небольшая группа миллиардеров господствует над украинской экономикой. Если президент Владимир Зеленский не обуздает олигархов, Украина потеряет свой шанс стать проевропейской демократией.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Олигархи контролируют почти все основные средства массовой информации и вполне могут навредить политическому лидеру, который стал на их пути, говорится в статье.

Антикоррупционные активисты и некоторые западные финансовые аналитики уже высказывают беспокойство по поводу того, что Зеленский не отличается от предшественников. Что обещанные им реформы так и не воплощают. Если Зеленский не "обуздает" олигархов и коррупцию в судебной ветви, Украина потеряет свой лучший шанс за десятилетия, чтобы стать проевропейской демократией и избежать российского влияния.

Западный аналитик Тимоти Эш считает, что Зеленский вряд ли будет давить на приверженных олигархов. Усилия по реформированию судебной системы были сорваны, добавляет он, и судьи с сомнительной репутацией остаются на своих должностях.

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Партия Зеленского подвергается сильному воздействию Коломойского и голосует за законы, которые ему выгодны, пишет автор.

По мнению Эша, Зеленский зависит от общественного мнения, и пока его "формируют СМИ, захваченные интересами олигархов, которые намерены сохранить статус-кво, государство остается захваченным определенными олигархами".

Что понятно, так это то, что обещание Зеленского положить конец коррупции невозможно без ослабления влияния олигархов. И именно это будет определять его политическое будущее, пишет американская газета.

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Коррупцию и агрессию России граждане Украины считают главными проблемами, которые мешают развитию страны.

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