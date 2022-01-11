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вторник, 11 января 2022 17:08

Тесть Зеленского работает помощником "слуги" в Раде

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Тесть Зеленского работает помощником &quot;слуги&quot; в Раде
Владимир Кияшко является кандидат технических наук.

Отец супруги президента Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником на общественных началах у нардепа из фракции "Слуга народа", председателя Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко.

Об этом сообщает "Чесно".

Тесть Зеленского разработал проект применения отходов промышленности в дорожном строительстве. Документ передали в Министерство инфраструктуры, которое его должно внедрить.

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По словам Бондаренко, отец первой леди давно занимаются темой переработки промотходов.

"Я отвечаю за экологию, у меня задача – снизить влияние токсичных веществ или уменьшить количество отходов, которые находятся сейчас на свалках и шламохранилищах. Чтобы эти отходы в конце концов пошли на переработку.

Именно этим и занимается мой помощник господин Кияшко. Он Государственной экологической академией последипломного образования и управления разработал проект применения отходов промышленности в дорожном строительстве", – сказал депутат.

Также рассказал, что у Кияшко основное место работы - преподаватель. А в парламенте работает на общественных началах.

"Поэтому я его не нагружаю работой", – рассказал "слуга".

Владимир Кияшко является кандидатом технических наук и преподавателем, доцентом кафедры "Железнодорожный путь и путевое хозяйство" Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте".

Имеет ряд зарегистрированных патентов, в частности – патент на полезную модель "Цилиндр электромеханического устройства типа "Рольганг" системы принудительной остановки автотранспортных средств".

Ранее возглавлял предприятие Криворіжмонолітбуд. С женой Ольгой является основателем фирмы Техноімпульс, производящей строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

В Верховной Раде есть по меньшей мере 12 родственников нардепов, которые помогают другим депутатам за деньги. На оплату их труда в прошлом году потратили почти 2 млн грн, а за два года - более 4,5 млн грн.

В сентябре 2020-го ВР приняла закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней.

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