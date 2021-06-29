Тероборона и увеличение ВСУ: Рада начала создавать движение сопротивления

Движение сопротивления создадут на случай вторжения. Фото: mil.gov.ua

Верховная Рада проголосовала за новую структуру территориальной обороны и создание движения сопротивления.

Об этом говорится в законопроекте "Об основах национального сопротивления", который приняли в первом чтении 318 голосами.

Закон о национальном сопротивлении предусматривает три элемента.

Первый - войска территориальной обороны. Фактически это легкая пехота, которая может помогать основным силам ВСУ охранять важные объекты или границу, дежурить на блокпостах или противодействовать диверсантам или иным незаконным группам на своей территории. Численность ВСУ должны увеличить на 11 тысяч кадровых военных - до 261 тысяч.

Другая функция теробороны - помощь при чрезвычайных ситуациях. Тероборона должна подчиняться командованию ВСУ через командующего войсками территориальной обороны.

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Второй элемент национального сопротивления - движение сопротивления. Его задачами является создание очагов сопротивления и "препятствование действиям войск агрессора".

Движение сопротивления может участвовать в специальных операций, в том числе разведывательных или информационно-психологических. Поэтому его планируют подчинить Силам спецопераций и формировать из добровольцев.

Третий элемент - подготовка граждан к национальному сопротивлению. Она предусматривает создание соответствующей системы подготовки, военно-патриотическое воспитание, а также "подготовку населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения боевых действий".

Все три элемента - тероборона, движение сопротивления и подготовка граждан - подчиняются верховному главнокомандующему, то есть президенту.

Автором законопроекта значится президент Владимир Зеленский.

Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в электронных декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. За документ проголосовали 315 парламентариев. Из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.