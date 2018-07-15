Тереза Мэй: Брексит может не состояться

Мэй рассказала о возможном Brexit. Фото: Голос Америки

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй предупредила, что Брексита может вообще не быть из-за попытки законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС.

"Мое послание стране в этот уик-энд простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем остаться без Брексита", - написала Мэй, сообщает Reuters.

Она также заявила, что Великобритания займет жесткую позицию в следующем раунде переговоров с ЕС.

"Некоторые люди спрашивают, является ли наша сделка о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Позвольте мне внести ясность. Наше соглашение о Брексит - это не какой-то длинный список пожеланий, из которого участники переговоров могут выбирать. Это целостный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению ", - написала Мэй.

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Напомним, министр по вопросам Brexit и глава МИД Британии ушли в отставку в понедельник, протестуя против планов Терезы Мэй оставить Британию экономически присоединенной к ЕС.