Терехов засветился в Турции, пока Харьков ставит рекорды по Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1530
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 495
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 585
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 837
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1134
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1818
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 243
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 900
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
8
6
5
13
3
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Видео
Все видео
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
Интервью
1/5
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 270
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 252
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1782
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 801
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 14:52

Терехов засветился в Турции, пока Харьков ставит рекорды по Covid-19

  Комментировать

В Харькове бушует пандемия. Не всех тяжелых пациентов могут госпитализировать, а секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в компании депутата Харьковского облсовета, экс-руководителя "Харьковских Известий" Анной Кузнецовой находятся в дорогом отеле Турции.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Харьков. Бои без правил", передает RegioNews.

На фото видно, как Терехов прохаживается по холлу отеля в компании Анны Кузнецовой.

 
 
 
 

Ранее этот же Telegram-канал опубликовал у себя информацию о том, что Терехов остановился в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort и заплатил более 10 тысяч евро. Отель позиционируется как "роскошный отель для самых требовательных туристов".

5 апреля депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева сообщила, что Игорь Терехов в субботу вечером улетел на отдых в Турцию.

Она заявила, что считает неправильным бросать город, когда цифры заболевших все время растут. "Нам нужно бросить все силы для того, чтобы взять под контроль ситуацию. Нам нужно бороться с этой напастью, и отдыхать как раз сейчас не время", – сказала Мустафаева.

Во вторник, 6 апреля, Терехов разместил в своем Telegram-канале информацию о том, что он находится с рабочим визитом на турецком заводе по производству автобусов "Карсан".

Последние две недели Харьков находится на грани катастрофы по темпам распространения коронавируса. Каждый день в городе фиксируются новые антирекорды. За минувшие сутки зафиксировано 869 случаев. Для сравнения, днем ранее было 697.

Больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

dsnews
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Терехов засветился в Турции, пока Харьков ставит рекорды по Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Каждый приход в школу начинается с приветствия. Одна ромка никогда не слышала, чтобы ее дочь здоровалась

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 19432
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13140
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 10719
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 9864
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6390
Политика
В Зеленского сообщили о планах на второй срок
В Зеленского сообщили о планах на второй срок Просмотров: 108
Медведчук лишился завода в России
Медведчук лишился завода в России Просмотров: 414
Украина объявила "министра связи" ЛНР в розыск
Украина объявила "министра связи" ЛНР в розыск Просмотров: 72
Рада дважды будет собираться на внеочередные заседания - "слуга"
Рада дважды будет собираться на внеочередные заседания - "слуга" Просмотров: 117
СНБО готовит санкции против нардепа Холодова за контрабанду сигарет - эксперт
СНБО готовит санкции против нардепа Холодова за контрабанду сигарет - эксперт Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
2
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 6557
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть