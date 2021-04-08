Терехов засветился в Турции, пока Харьков ставит рекорды по Covid-19

В Харькове бушует пандемия. Не всех тяжелых пациентов могут госпитализировать, а секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в компании депутата Харьковского облсовета, экс-руководителя "Харьковских Известий" Анной Кузнецовой находятся в дорогом отеле Турции.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Харьков. Бои без правил", передает RegioNews.

На фото видно, как Терехов прохаживается по холлу отеля в компании Анны Кузнецовой.

Ранее этот же Telegram-канал опубликовал у себя информацию о том, что Терехов остановился в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort и заплатил более 10 тысяч евро. Отель позиционируется как "роскошный отель для самых требовательных туристов".

5 апреля депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева сообщила, что Игорь Терехов в субботу вечером улетел на отдых в Турцию.

Она заявила, что считает неправильным бросать город, когда цифры заболевших все время растут. "Нам нужно бросить все силы для того, чтобы взять под контроль ситуацию. Нам нужно бороться с этой напастью, и отдыхать как раз сейчас не время", – сказала Мустафаева.

Во вторник, 6 апреля, Терехов разместил в своем Telegram-канале информацию о том, что он находится с рабочим визитом на турецком заводе по производству автобусов "Карсан".

Последние две недели Харьков находится на грани катастрофы по темпам распространения коронавируса. Каждый день в городе фиксируются новые антирекорды. За минувшие сутки зафиксировано 869 случаев. Для сравнения, днем ранее было 697. Больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци". Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.