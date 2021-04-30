Терехов не смог доказать, что достоин кресла мэра – эксперт

Игорь Терехов выполняет обязанности городского головы Харькова после смерти Геннадия Корбана. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Сегодня главная проблема и.о. мэра Харькова Игоря Терехова – это низкий стартовый рейтинг, который за четыре месяца его руководства городом не удалось существенно поднять.

Об этом у Facebook написал эксперт Кирилл Молчанов.

"Шесть месяцев, оставшиеся до досрочных выборов городского головы Харькова, заставляют претендентов действовать оперативно. И в таких жестких условиях решающим фактором в борьбе за голоса может стать опыт публичной политики. У нынешнего и.о. мэра города Игоря Терехова его просто нет", – отмечает эксперт.

По его мнению, одним из следствий этого является низкий стартовый рейтинг, который Терехову за четыре месяца не удалось как-то существенно поднять.

"Это его главная проблема. Терехов никак не смог доказать, что занимает должность уместно, а не только по стечению обстоятельств. И за полгода вряд ли у него получится кардинально изменить ситуацию в свою пользу", – считает Молчанов.

Он отметил, что для того, чтобы исправить это, Терехов решил прибегнуть к старым шаблонам – сыграть на ностальгических нотках по случаю 9 мая. Предложил харьковчанам широко отпраздновать День Победы, а по случаю еще раз пообещал сохранить памятник Жукову и вернуть имя Жукова просп. Петра Григоренко.

"В общем, опять поиграть в Кернеса. Очевидно, что это попытка поднять рейтинг, завоевав симпатии электората Кернеса. Поможет, ли это Терехову, одержать победу на выборах мэра города? Имеются большие сомнения. Ведь Терехов – совсем не Кернес", – высказал мнение Молчанов.

Как сообщалось ранее, 29 апреля в прямом эфире на телеканале "1+1" после выступления Терехова, журналист Дмитрий Гордон заявил, что Терехов не победит на мэрских выборах в октябре, так как он слишком "упоротый и не толерантный". Напомним, Геннадий Кернес на выборах в октябре 2020 года был избран городским головой Харькова. 16 декабря 2020 года он умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от Covid-19. После смерти Кернеса в декабре 2020-го исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти. Согласно результатам проведенного 28 марта социологического опроса на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент - секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.