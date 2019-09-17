"Теперь ее не выдадут. Далее додумывайте сами" - Коломойский о поджоге дома Гонтаревой

Коломойский намекает, что поджог дома выгоден самой Гонтаревой. Фото: УНІАН

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Об этом он заявил в переписке с "Українська правда"

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне (Великобритания),

На форуме YES в субботу журналисты спрашивали Коломойского о его конфликте с экс-председателем НБУ, на что олигарх отвечал, что, в Гонтаревой и без него хватает врагов.

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Пожар в селе Гореничи под Киевом произошел ночью 17 сентября. Дом Гонтаревой сгорел полностью. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м. 5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой. 30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу.