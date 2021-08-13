 
Ексклюзивы
1/5
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 54
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 135
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 459
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 297
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 639
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1125
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 720
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1188
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 639
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 837
Фото
Все фото
4
6
21
7
12
&quot;Обдолбанный петух в косоворотке&quot;: сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Скандального судью задержали с банкой денег
Скандального судью задержали с банкой денег
Порошенко поздравил &quot;слугу&quot;, Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Видео
Все видео
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Интервью
1/5
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 54
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 126
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 270
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 567
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 198
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 90
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
пятница, 13 августа 2021 20:23

"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий

  Комментировать
&quot;Теневые доходы и хроническая убыточность&quot; – эксперт оценил состояние госпредприятий
Государство является плохим собственником, считает Владимир Дубровский. Фото: "Эспрессо"

Государственные предприятия в Украине остаются неприбыльными. Директора таких компаний из-за отсутствия контроля получают теневые доходы и держатся за хроническую убыточность.

Так происходит, потому что государство – неэффективный собственник, высказал мнение экономист Владимир Дубровский в интервью Gazeta.ua.

24% государственных предприятий – прибыльные. О чем свидетельствует эта цифра?

–– В основном прибыльные предприятия, созданные частными владельцами. Хотя и из них много банкротятся. То, что коммерческие предприятия в собственности государства, это вообще ерунда. Государство является плохим собственником.

Этому свидетельствуют результаты этого опроса и результаты государственной статистики. Говорят, что это общенародная собственность, но так только номинально. Вопрос в том, что народ не контролирует государство, а государство не контролирует директоров государственных предприятий. Де-факто, управление и доход от государственных предприятий в значительной мере еще с советских времен находится в руках у этих директоров. Во времена СССР их контролировала коммунистическая партия. Сейчас могут делать что угодно.

Есть предприятия, которые не работают, но имеют активы – помещения, например. Сдают их за наличные частникам и неплохо живут. Поэтому упираются приватизации, даже если хронически убыточны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского

Государство – неэффективный собственник? От чего это зависит?

Государство полностью неэффективный собственник. Бывает эффективной в редких случаях и не в нашей стране. И все равно проигрывает частным владельцам. Есть французская компания "Рено". Если сравнить ее с конкурентами, то она не очень успешна. Выживает за счет дешевых государственных кредитов. При этом работает на рынке, там есть корпоративное управление, чтобы государственный чиновник ничего не контролировал.

У нас 11 000 государственных и коммунальных предприятий – их никогда не создавали предприниматели, еще и директоров туда назначали чиновники. Они и сами имеют долю теневых доходов. Если предприятие имеет на самом деле доход, то оно его выводит и делит между собой. Украинцы как номинальные владельцы ничего не получают. А само предприятие показывает убытки.

Крупные государственные предприятия – Нафтогаз, Укрэнерго Укрзализныця, Укрпочта – которые были прибыльные стали в 2020-2021 году убыточны. Почему так происходит?

Дело в том, что их доходность и убыточность в значительной степени искусственная. Потому что они оперируют на рынках с фиксированными ценами. Наиболее вопиющая история с Нафтогазом. Попробовали сделать квази-рыночное ценообразование на газ. Когда газ в мире был довольно дешевый, а у нас установили цену довольно высокой, то Нафтогаз был прибыльным. Сейчас газ подорожал, правительство снова начало контролировать цены на газ, Нафтогаз снова стал убыточным. Как у коммерческой компании его доходность была под вопросом. Доходность искусственная.

Все это примеры компаний, которые оперируют на рынках, где есть государственный контроль. Поэтому они сильно зависят от государства. Даже если б были частными, все равно бы зависели.

Но есть "Турбоатом", который оставляют государственными, чтобы не продать кому-то плохому, или завод "Антонов" – могли бы оперировать на свободном рынке без государственного вмешательства. Но остаются в государственной собственности и поэтому так неуспешно себя ведут.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в августе стартует большая приватизация и в этом году планируют привлечь из аукционов в государственный бюджет в 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние 5 лет. Насколько эти планы реалистичны? Есть ли основания для оптимизма?

Приватизация может помочь. С одной стороны, имеем лучшую ситуацию с приватизацией госимущества за все годы независимости. Заинтересованность правительства в приватизации на открытых аукционах – это с одной стороны, потому что правительство и президент не столь олигархические, насколько в Украине это возможно. С другой стороны – потому что они являются популистами и хотят много денег в бюджет. Но это деньги с пользой для экономики. А не с вредом.

Ситуация на международных рынках очень привлекательная. Потому что горячие деньги, которые страны бросили в экономики, ищут места для финансирования. Цены на наши предприятия могут быть довольно высокими. В свое время, в 2005 году, подобная ситуация была, когда приватизировали "Криворожсталь". В конце концов, ее неплохо переплатили. Сейчас похожая ситуация, которой надо воспользоваться, пока не началось сжатие денежной массы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Волшебная" корочка ": в Раде на 421 нардепа работают более 4 тыс. помощников

Можно сказать, что у нас восстановили практику национализации и государственных администраторов на частные предприятия? Как это повлияет на процесс приватизации?

Громко говорить, что сейчас восстановили практическую национализацию. Признали мошенническую приватизацию Януковиче в пользу Фирташа (в 2020 году Фонд госимущества вернул операционный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом. – Gazeta.ua).Е сть сомнительная история с "Мотор-Сич"(китайцы выкупили более трех четвертей акций украинского предприятия. Суд арестовал акции китайцев по ходатайству СБУ. В 2020 китайские инвесторы направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина. – Gazeta.ua).

Но это исключение. Это не тот случай, когда государство начинает кампанию по национализации. У нас и без того тяжелая ситуация с частной собственностью. По Фирташу – это нормальная ситуация, потому что схема была мошенническая. Здесь был гражданско-правовой процесс. А с "Мотор-Сич" – политическая история. Она не влияет на ситуацию с правами собственности, потому что очень эксклюзивная. То есть такие вещи случаются очень редко. Инвесторы понимают, что очень небольшая вероятность встретить ситуацию.

Из 3332 предприятий, которыми владеет государство, работают 1369 (41%). А среди работающих 802 предприятия являются прибыльными. То есть 24% от общего количества. Об этом говорится в публикации "SOE Weekly" для издания "Европейская правда". Оценили эффективность управления объектами государственной собственности за первый квартал 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Однажды утром между жителями единого города возникла Стена

Ведущий записал первый в мире подкаст

Ввели военную цензуру

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 14715
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7839
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 5049
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 4455
Украинская Рапунцель показала себя топлес
Украинская Рапунцель показала себя топлес
3
 Просмотров: 3321
Политика
Лавров возмутился обращением Зеленского к жителям Донбасса
Лавров возмутился обращением Зеленского к жителям Донбасса Просмотров: 351
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
 Просмотров: 126
В центре Киева расисты набросились на Беленюка
В центре Киева расисты набросились на Беленюка Просмотров: 738
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
 Просмотров: 270
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог 1 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Крым затопило
5
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
3
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
3
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
2
"Я против языкового закона" - Арестович начал защищать "русский язык"
Голосов: 8010
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть