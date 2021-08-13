"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий

Государство является плохим собственником, считает Владимир Дубровский. Фото: "Эспрессо"

Государственные предприятия в Украине остаются неприбыльными. Директора таких компаний из-за отсутствия контроля получают теневые доходы и держатся за хроническую убыточность.

Так происходит, потому что государство – неэффективный собственник, высказал мнение экономист Владимир Дубровский в интервью Gazeta.ua.

24% государственных предприятий – прибыльные. О чем свидетельствует эта цифра?

–– В основном прибыльные предприятия, созданные частными владельцами. Хотя и из них много банкротятся. То, что коммерческие предприятия в собственности государства, это вообще ерунда. Государство является плохим собственником.

Этому свидетельствуют результаты этого опроса и результаты государственной статистики. Говорят, что это общенародная собственность, но так только номинально. Вопрос в том, что народ не контролирует государство, а государство не контролирует директоров государственных предприятий. Де-факто, управление и доход от государственных предприятий в значительной мере еще с советских времен находится в руках у этих директоров. Во времена СССР их контролировала коммунистическая партия. Сейчас могут делать что угодно.

Есть предприятия, которые не работают, но имеют активы – помещения, например. Сдают их за наличные частникам и неплохо живут. Поэтому упираются приватизации, даже если хронически убыточны.

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Государство – неэффективный собственник? От чего это зависит?

Государство полностью неэффективный собственник. Бывает эффективной в редких случаях и не в нашей стране. И все равно проигрывает частным владельцам. Есть французская компания "Рено". Если сравнить ее с конкурентами, то она не очень успешна. Выживает за счет дешевых государственных кредитов. При этом работает на рынке, там есть корпоративное управление, чтобы государственный чиновник ничего не контролировал. У нас 11 000 государственных и коммунальных предприятий – их никогда не создавали предприниматели, еще и директоров туда назначали чиновники. Они и сами имеют долю теневых доходов. Если предприятие имеет на самом деле доход, то оно его выводит и делит между собой. Украинцы как номинальные владельцы ничего не получают. А само предприятие показывает убытки.

Крупные государственные предприятия – Нафтогаз, Укрэнерго Укрзализныця, Укрпочта – которые были прибыльные стали в 2020-2021 году убыточны. Почему так происходит?

Дело в том, что их доходность и убыточность в значительной степени искусственная. Потому что они оперируют на рынках с фиксированными ценами. Наиболее вопиющая история с Нафтогазом. Попробовали сделать квази-рыночное ценообразование на газ. Когда газ в мире был довольно дешевый, а у нас установили цену довольно высокой, то Нафтогаз был прибыльным. Сейчас газ подорожал, правительство снова начало контролировать цены на газ, Нафтогаз снова стал убыточным. Как у коммерческой компании его доходность была под вопросом. Доходность искусственная. Все это примеры компаний, которые оперируют на рынках, где есть государственный контроль. Поэтому они сильно зависят от государства. Даже если б были частными, все равно бы зависели. Но есть "Турбоатом", который оставляют государственными, чтобы не продать кому-то плохому, или завод "Антонов" – могли бы оперировать на свободном рынке без государственного вмешательства. Но остаются в государственной собственности и поэтому так неуспешно себя ведут.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в августе стартует большая приватизация и в этом году планируют привлечь из аукционов в государственный бюджет в 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние 5 лет. Насколько эти планы реалистичны? Есть ли основания для оптимизма?

Приватизация может помочь. С одной стороны, имеем лучшую ситуацию с приватизацией госимущества за все годы независимости. Заинтересованность правительства в приватизации на открытых аукционах – это с одной стороны, потому что правительство и президент не столь олигархические, насколько в Украине это возможно. С другой стороны – потому что они являются популистами и хотят много денег в бюджет. Но это деньги с пользой для экономики. А не с вредом. Ситуация на международных рынках очень привлекательная. Потому что горячие деньги, которые страны бросили в экономики, ищут места для финансирования. Цены на наши предприятия могут быть довольно высокими. В свое время, в 2005 году, подобная ситуация была, когда приватизировали "Криворожсталь". В конце концов, ее неплохо переплатили. Сейчас похожая ситуация, которой надо воспользоваться, пока не началось сжатие денежной массы.

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Можно сказать, что у нас восстановили практику национализации и государственных администраторов на частные предприятия? Как это повлияет на процесс приватизации?

Громко говорить, что сейчас восстановили практическую национализацию. Признали мошенническую приватизацию Януковиче в пользу Фирташа (в 2020 году Фонд госимущества вернул операционный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом. – Gazeta.ua).Е сть сомнительная история с "Мотор-Сич"(китайцы выкупили более трех четвертей акций украинского предприятия. Суд арестовал акции китайцев по ходатайству СБУ. В 2020 китайские инвесторы направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина. – Gazeta.ua). Но это исключение. Это не тот случай, когда государство начинает кампанию по национализации. У нас и без того тяжелая ситуация с частной собственностью. По Фирташу – это нормальная ситуация, потому что схема была мошенническая. Здесь был гражданско-правовой процесс. А с "Мотор-Сич" – политическая история. Она не влияет на ситуацию с правами собственности, потому что очень эксклюзивная. То есть такие вещи случаются очень редко. Инвесторы понимают, что очень небольшая вероятность встретить ситуацию.

Из 3332 предприятий, которыми владеет государство, работают 1369 (41%). А среди работающих 802 предприятия являются прибыльными. То есть 24% от общего количества. Об этом говорится в публикации "SOE Weekly" для издания "Европейская правда". Оценили эффективность управления объектами государственной собственности за первый квартал 2021 года.