Тейлор опроверг слова Трампа о коррумпированности Украины

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор опроверг слова президента Дональда Трампа о том, что Украина является третей по уровню коррупции страной в мире.
Об этом он рассказал на встрече с украинскими журналистами.
Расшифровку разговора опубликовало украинское англоязычное издание Kyiv Post.
"Украина не является третей по уровню коррупционности. Вы можете посмотреть на рейтинги. Украина где-то посередине и движется вверх, восприятие Украины продолжает расти и улучшаться".
"Украина - это страна с демократией и экономикой, которые развиваются. Мы все имеем коррупцию. Много коррупции. США имеют серьезные коррупционные проблемы, как и многие страны", - сказал Тейлор.
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В конце ноября Дональд Трамп в телефонном интервью американскому телеканалу Fox News сказал об Украине:
"Это очень коррумпированная страна. То есть, я люблю украинский народ, я знаю украинцев, они замечательные люди, но это, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира".
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