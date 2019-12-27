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пятница, 27 декабря 2019 13:24

Тейлор опроверг слова Трампа о коррумпированности Украины

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Тейлор опроверг слова Трампа о коррумпированности Украины
"Украина не является третей по уровню коррупционности", - Тейлор. ФОТО: УНИАН

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор опроверг слова президента Дональда Трампа о том, что Украина является третей по уровню коррупции страной в мире.

Об этом он рассказал на встрече с украинскими журналистами.

Расшифровку разговора опубликовало украинское англоязычное издание Kyiv Post.

"Украина не является третей по уровню коррупционности. Вы можете посмотреть на рейтинги. Украина где-то посередине и движется вверх, восприятие Украины продолжает расти и улучшаться".

"Украина - это страна с демократией и экономикой, которые развиваются. Мы все имеем коррупцию. Много коррупции. США имеют серьезные коррупционные проблемы, как и многие страны", - сказал Тейлор.

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В конце ноября Дональд Трамп в телефонном интервью американскому телеканалу Fox News сказал об Украине:

"Это очень коррумпированная страна. То есть, я люблю украинский народ, я знаю украинцев, они замечательные люди, но это, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира".

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