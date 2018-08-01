Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов

Юлия Тимошенко и Олег Ляшко во власти устраивают Путина, говорит политолог Михаил Басараб. Фото: УНІАН

В Украине есть ряд политиков, приход к власти которых выгоден Москве.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Михаил Басараб.

"Есть группа политиков, которых можно считать латентным реваншистами. Например, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. Которые формально не декларируют своих пророссийских взглядов, но их приход к власти выгоден Кремлю.

Это популисты и демагоги. Люди, которые способны разрушить все, пусть скромные, достижения Украины после 2014 года. Они способны поставить крест на дальнейшей интеграции с НАТО и ЕС. Уже сейчас слышим агрессивные заявления о сотрудничестве Украины с Западом.

Своим социальным популизмом они могут привести к экономическому коллапсу страны. Могут клясться в любви к Украине, при этом устраивая Путина своим пребыванием в парламенте. Такие вряд ли предложат конструктивный план развития для страны. Могут только гнаться за "дешевыми" голосами избирателей", - сказал политолог.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.