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вторник, 13 июля 2021 19:48

Татаров выгодный в Офисе Зеленского: почему заместителя Ермака не увольняют

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Татаров выгодный в Офисе Зеленского: почему заместителя Ермака не увольняют
"На Банковой главу государства настраивают так, чтобы он не обращал внимание на общественность", говорит Виктор Бобыренко. Фото: dsnews.ua

Президент Владимир Зеленский игнорирует гражданское общество, поэтому не уволил заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. А для руководителя ОПУ Андрея Ермака его заместитель полезен благодаря связям. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобыренко.

"Зеленский показывает, кто в доме хозяин. Он не принимает во внимание все гражданское общество и все, что с ним связано. Для картинки телеканалов президент демократ. Но здесь он показывает, что это ширма. Эта ситуация – показательный плевок в глаза гражданском обществу", – говорит Бобыренко.

Для Ермака Татаров выгодный из-за его обширных связей, с тем же Андреем Портновым, говорит политолог. Продолжает: "Но решение об отставке принимает именно Зеленский. На Банковой главу государства настраивают так, чтобы он не обращал внимание на общественность. Отмечают, что для президента эти институты – ничто. Поэтому и вести себя надо так, чтобы они не подумали, что могут давить на гаранта Конституции. Зеленскому нашептывают эти решения. Играют его страхами. Президентом легко манипулировать, что его презирают".

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На Западе знают об этой ситуации, говорит Бобыренко. "Все посольства держат руку на пульсе. Знают, что Центр противодействия коррупции опубликовал эту петицию. Знают о заявлениях семей Героев Небесной Сотни, которые выступают за увольнение Татарова. Это еще одна капля в бокал недоверия к президенту от наших партнеров. Зеленский дал понять всем – разница между декларациями и действиями. Так складывается впечатление, что Украина и ее президент – коррумпированные", – добавляет политолог.

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Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. "Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", - ответил Зеленский. Петиция собрала более 25 тыс. голосов.

При президентстве Виктора Януковича Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Во время Революции Достоинства Татаров утверждал, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранений в затылки. Будто стреляли в них не милиционеры, а "люди, которые были рядом".

Журналисты "Радио Свобода" сообщали, что в разгар Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Захарченко и Янукович сбежали в Россию.

Также Татаров был адвокатом бывшего заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

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