"Тарифы и цены выросли, а зарплаты с пенсиями нет" - Порошенко призвал провести индексацию

Экс-президент Петр Порошенко предложил провести индексацию зарплат и пенсий из-за резкого роста цен

Экс-президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время согласительного совета призвал власти увеличить зарплаты, пенсии и субсидии, поскольку в Украине существенно подорожали продукты питания и продолжают расти тарифы на коммунальные услуги.

"Я сейчас должен признать, что Зеленский и компания настоящие мастера спорта - только не по преодолению коронавируса, а по ухудшению уровня жизни людей. Именно поэтому сейчас оппозиция и парламент мешает партии власти. Потому что отсюда народ должен услышать правду. С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины. Тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн за тысячу кубометров. 500 долларов за тысячу кубометров. Разве выросла зарплата, разве выросли пенсии? А, может, субсидиями кто компенсировал резкое ухудшение уровня жизни людей? Нет", - констатирует Порошенко.

"Даже сегодня в повестке дня мы не видим изменений в бюджет, которым предусмотрены средства на увеличение выплаты субсидий наименее защищенным слоям населения", - говорит Порошенко.

По его мнению, людям должно быть компенсировано двукратный рост цен на базовые продукты питания индексацией зарплат и пенсий. "По этому поводу нам надо пригласить премьер-министра в пятницу для того, чтобы выполнять нормы закона по защите украинском. Она предусматривает в случае резкого роста цен индексацию зарплат и пенсий", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".