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"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами

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&quot;Там классные ребята, но они ничего не могут сделать&quot; - у Зеленского есть проблемы с регионами
Наиболее проблемными "слугам" выдаются Николаевская, Харьковская и Одесская области.Фото:slovoidilo.ua

Наиболее проблемными регионами для Офиса президента есть пограничные области, где назначены Владимиром Зеленским руководители ОГА не имеют никакого влияния на местную политику.

"Там классные ребята губернаторы, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру – силовики, депутаты, медиа, что новый губернатор делается безруким. Одесса – это вообще отдельная тема: там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Туда надо жесткого мужика со стальными нервами, а наш председатель ОГА – добряк", - сообщает источник УП

Наиболее проблемными "слугам" выдаются Николаевская, Харьковская и Одесская области.

Кроме нардепов, недовольна кадровой политикой, а иногда и ее отсутствием, власти на местах.

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Некоторые из опрошенных мэров не под запись рассказывали, что у Зеленского отсутствует стратегия региональной политики. А действующее "куратора" регионов Трофимова "в глаза не видели".

"Вы спрашиваете, какая стратегия региональной политики Зеленского? Наверное, она заключается в ее отсутствии", – рассказывает один из городских голов.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Россией Крыма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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04
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