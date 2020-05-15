Сытник сказал, имеет ли перспективу дело против Венедиктовой

Руководитель НАБУ Артем Сытник рассказал, что дела, которые зарегистрировали по решению суда, часто является "абсолютно пустыми". Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Дела, подобные расследованию против генпрокурора Ирины Венедиктовой, "часто являются пустыми". Поскольку открыты только по требованию суда, а не решением следователя. Об этом заявил руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Нельзя сказать так сразу, что такие дела бесперспективны. Но вообще сама система регистрации производств очень много дискуссий вызывает. Есть такой элемент злоупотребления правом на обращение в правоохранительные органы, когда пишут заявления абсолютно пустые, бессмысленные", - заявил Сытник, передает "Громадське".

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Он пояснил, что следователи основываются на ряде факторов, когда отказываются заводить дело.

"Исходя из того, что у нас есть полномочия на аналитическую обработку этих заявлений, мы делаем первичный анализ, потому что иногда мы видим, что это заявление абсолютно пустое и подача этого заявления, это попытки определенного политического пиара", - заявил глава НАБУ.

При этом он добавил, что есть небольшой процент дел, зарегистрированных по требованию суда, что закончились подозрениями и направлениями в суд.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Дело касается возможного недекларирования имущества. Детективы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании постановления Высшего антикоррупционного суда от 24 апреля.