Директора НАБУ вызвала Генпрокуратура. Фото: УНІАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру.

"Я все-таки решил прийти, потому что повестку увидел в СМИ. Официально ни я, ни НАБУ этой повестки не получали", - сказал он, пишут УНН

Ситника вызывали на допросы в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения полномочий.

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Ранее народный депутат Борислав Розенблат заявил, что руководитель НАБУ Артем Сытник 2016-го работал на штаб кандидата в президенты от демократов США Хиллари Клинтон и "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он передал журналистам запись телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает о помощи штабу Клинтон. В марте Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США.