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суббота, 19 октября 2019 16:33

Сыроид стала главой партии '' Самопомощь ''

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Сыроид стала главой партии &#039;&#039; Самопомощь &#039;&#039;
Оксану сыроедов избрали председателем партии '' Самопомощь ''. Фото: Укринформ

Вице-спикерку Верховной Рады Оксану Сыроид избрали председателем политической партии "Объединение "Самопомощь".

Соответствующее решение принял двадцатый съезд партии, который состоялся 19 октября в Киеви.127 делегатов проголосовали за, трое воздержались. Об этом сообщает пресс-служба "Самопомощи".

"Наша главная тактическая задача сейчас - найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая - вернуться в центр принятия решений в украинской политике", - сказала Сыроид.

Политик возлагает большие надежды на будущие местные выборы.

"Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ", - отметила она.

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В то же время бывший глава "Самопомощи", городской председатель Львова Андрей Садовый в дальнейшем останется рядовым членом партии.

"Я семь лет отдал руководству "Объединением "Самопомощи", и это одни из лучших годов моей жизни. И я остаюсь в партии, я буду активным членом "Самопомощи". Я думаю, принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас ", - отметил Садовый.

Партия "Самопомощь" на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля не преодолела 5-процентный барьер и не попала в парламент.

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