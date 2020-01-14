Сына Азарова будут судить за отмывание денег

Азаров получил деньги от Клюева. Фото: "Захид.нет"

Cына экс-премьера Николая Азарова Алексея могут привлечь к ответственности за создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером.

Прокуратура итальянского Милана просит привлечь его к ответственности, сообщает Corriere della Sera.

В 2012 году итальянская фирма приобрела две виллы на Сардинии. Таким образом семья Азаровых отмыла почти $18 млн, говорится в материалах дела.

По данным украинского следствия, Азарова получил деньги от Андрея Клюева в 2010 году за назначение на должность вице-премьера.

Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины и благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией Евроюста.

Обвинение сформулировал итальянский прокурор Адриано Скудьери вместе с итальянской финансовой полицией. В них говорится, что в 2010 году Андрей Клюев получил предложение от Азарова купить должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму $ 17 млн ​​775 тыс.

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Часть этих денег поступила на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh. Руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бубла, который является доверенным лицом семьи Азаровых.

В октябре 2012 года австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012-го и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии. Эти виллы сначала были арестованы следователями, затем их освободили на запрос австрийца Бубла, но сейчас их снова взяли под арест.

Следствие в Латвии, которое недавно конфисковало более $30 млн, связывает эти деньги с украинским нардепом-беглецом Юрием Иванющенко. Суд в Латвии уже назначал конфискации этих средств в 2017-м, но адвокаты владельцев денег доказали нарушение своих прав, и дело отправили на повторное рассмотрение.