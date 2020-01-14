Сына Азарова будут судить за отмывание денег

 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 297
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 216
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 711
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2196
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
7 Просмотров: 2781
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3816
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17622
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Положинский дал показания по делу Шеремета
Положинский дал показания по делу Шеремета
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2529
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1998
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3870
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 846
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 21:14

Сына Азарова будут судить за отмывание денег

  Комментировать
Сына Азарова будут судить за отмывание денег
Азаров получил деньги от Клюева. Фото: "Захид.нет"

Cына экс-премьера Николая Азарова Алексея могут привлечь к ответственности за создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером.

Прокуратура итальянского Милана просит привлечь его к ответственности, сообщает Corriere della Sera.

В 2012 году итальянская фирма приобрела две виллы на Сардинии. Таким образом семья Азаровых отмыла почти $18 млн, говорится в материалах дела.

По данным украинского следствия, Азарова получил деньги от Андрея Клюева в 2010 году за назначение на должность вице-премьера.

Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины и благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией Евроюста.

Обвинение сформулировал итальянский прокурор Адриано Скудьери вместе с итальянской финансовой полицией. В них говорится, что в 2010 году Андрей Клюев получил предложение от Азарова купить должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму $ 17 млн ​​775 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Латвия конфисковала $30 млн окружения Януковича

Часть этих денег поступила на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh. Руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бубла, который является доверенным лицом семьи Азаровых.

В октябре 2012 года австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012-го и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии. Эти виллы сначала были арестованы следователями, затем их освободили на запрос австрийца Бубла, но сейчас их снова взяли под арест.

Следствие в Латвии, которое недавно конфисковало более $30 млн, связывает эти деньги с украинским нардепом-беглецом Юрием Иванющенко. Суд в Латвии уже назначал конфискации этих средств в 2017-м, но адвокаты владельцев денег доказали нарушение своих прав, и дело отправили на повторное рассмотрение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сына Азарова будут судить за отмывание денег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Космический зонд совершил первую в истории мягкую посадку

Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста

Судный день отложили на 1 минуту

Президенты США, Украины и РФ сделали общее заявление

Заработало самое мощное информагентство в Украине

Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Старый Новый год: традиции, приметы и запреты

Запрет секса и ванны: первое кесарево сделали американцы

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 31781
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
6
 Просмотров: 12339
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 8397
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке Просмотров: 7776
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 7533
Политика
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
 Просмотров: 576
Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана
Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана 1 Просмотров: 1116
Признание Ирана - это не конец истории, а начало длительного расследования и ответственности - Порошенко
Признание Ирана - это не конец истории, а начало длительного расследования и ответственности - Порошенко 1 Просмотров: 396
Рада призвала Иран ответить за катастрофу самолета МАУ
Рада призвала Иран ответить за катастрофу самолета МАУ 1 Просмотров: 342
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского 2 Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
10
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
7
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 14495
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua