Связанный с Медведчуком телеканал проверят - из-за разжигания вражды и ненависти

Регулятор говорит об угрозах национальной безопасности. Фото: ukrinform.ua

Телеканала ZIK, который связывают с кумом президента РФ, нардепом с ОПЗЖ Виктором Медведчуком, назначена проверка из-за признаков разжигания вражды и ненависти. Об этом сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Нацсовет сообщает о телемарафоне, который анонсировался на канале.

"Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США (частных и должностных)", - говорится в сообщении.

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Телеканал использует методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя, заявили в Нацсовете.

Подобные заявления могут быть подстрекательством к насилию, сообщает государственный регулятор.

"Некоторые сообщения могут создавать дополнительную напряженность в обществе, провокации и прецеденты насилия среди населения Украины, формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, следствием чего может быть ситуация, угрожать национальной безопасности и территориальной целостности Украины" , - заявляет Нацсовет.

Таким образом регуляторный орган проверит телеканал.

На телеканале ZIK сняли ролик в стиле кремлевской пропаганды. В ролике рассказывали, что после победы на выборах президента США Джозефа Байдена украинцам "готовят виселицы".