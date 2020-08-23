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воскресенье, 23 августа 2020 21:50

Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей демократии - Трамп поздравил украинцев с праздником

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Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей демократии - Трамп поздравил украинцев с праздником
Трамп поздравил украинский с Днем независимости. Фото: Офис президента Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Украину с 29-й годовщиной независимости. В своем поздравлении он отметил вызовы, которые переживает Украина и мир в этом году, отметив важность мирных инициатив руководства государства и противостояния пандемии COVID-19.

"Я горжусь, что США предоставили более 41000000 долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины", - говорится в поздравлении американского лидера, которое опубиликовано на сайте ОП.

Глава Белого дома также отметил, что США продолжают стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины к возвращению контроля над всей ее территорией, включая Крым.

"Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей демократии, которая процветает. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев - будь то в правительстве, бизнесе или в гражданском обществе, - чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают иностранные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины", - отметил республиканец.


Ранее военные Объединенных сил поздравили украинский с Днем Государственного Флага и Днем Независимости Украины.

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