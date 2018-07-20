"Свобода" будет судиться с властями Киева из-за тарифов

"Свобода" готовит публичные акции против повышения проезда в Киеве. Фото: ukrafoto.com

Юридический отдел партии "Свобода" готовит иск в суд из-за повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Киева.

Об этом на брифинге сообщил глава фракции ВО "Свобода" в горсовете Юрий Сиротюк.

"Киевсовет провалил свободовский проект решения "О введении запрета на повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования до внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда и проведения полного независимого публичного аудита КП "Киевметрополитен" и "Киевпастранс". Однако мы не сложим руки, будем готовить публичные акции. Обращаемся в суд", - заявил Сиротюк.

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14 июля в Киеве возросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь разово проехать в любом виде коммунального общественного транспорта стоит 8 грн. Киевляне возмущены таким решением властей. В Окружной админсуд Киева уже поступил иск к Киевскому городскому совету, Киевской городской государственной администрации с требованием отменить повышение цен.