Швейцария открыла дело против семьи украинского нардепа

В рамках следствия арестовали счета в двух швейцарских банках. ФОТО: Facebook.com

Швейцария открыла уголовное производство против членов семьи одного из народных депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва.

Рассказал об этом член наблюдательного совета Укрзализныци и нардеп VIII созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Как сообщил Лещенко, в рамках расследования арестовали 60 млн швейцарских франков на счетах в двух банках – Bank Rothschild & Co (Цюрих) и EFG Bank (Лугано).

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Имени депутата, против членов семьи которого ведется следствие, нардеп не назвал.

Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила экс-нардепа Николая Мартыненко в отмывании €2,8 млн. Обвинительный акт в отношении него и еще одного гражданина Украины передали в Федеральный уголовный суд. В обвинительном акте говорится, что Мартыненко целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.