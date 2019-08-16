"Шутка не по сезону": как Дания отреагировала на идею Трампа купить Гренландию

"Времена, когда легко можно было купить землю и людей, счастливо прошли". ФОТО: Flickr

Датские политики отреагировали на идею президента США Дональда Трампа купить Гренландию, который входит в состав королевства Дания.

Реакции собрала датская газета Ekstra Bladet, передает "Европейская правда".

Экс-премьер Ларс Льокке Расмуссен назвал идею Трампа первоапрельской шуткой, которая "совсем не сезону". Депутат Майкл Ааструп заявил, что Гренландия не продается.

"Времена, когда легко можно было купить землю и людей, счастливо прошли", - отметил он.

Представитель Датской народной партии Сорен Есперсен назвал идею абсолютным безумием: "Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50000 граждан Соединенным Штатам является абсолютным безумием".

Об идее покупки Гренландии со стороны Трампа сообщил The Wall Street Journal. Гренландия - самый большой на Земле остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова составляет около 56 000 человек.