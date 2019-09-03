Шустер подписал контракт с Ахметовым

Ведущий Савик Шустер подписал контракт с телеканалом "Україна" олигарха Рината Ахметова на 2 года с возможностью продления.

В пятницу, 6 сентября, на телеканале выйдет первый после трехлетнего перерыва выпуск ток-шоу, пишет LB.ua

Автор: lb.ua

"Самое жесткое - у них в контракте установлено, если наш рейтинг ниже среднего рейтинга канала, то они имеют право нас закрыть сразу", - рассказал Шустер.

Автор: lb.ua

Он признался, что предложение было щедрым и позволило не экономить.

Для создания студии привлекли французских специалистов, в ней будет использоваться уникальный свет.

"Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли на встречу. Нам сказали, что они хотели бы, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу", - сказал Шустер.

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В декабря 2016 года телеканал Савика Шустера 3s.tv объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность телеведущего в Украине временно прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.