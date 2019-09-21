Шустер будет судиться с Коломойским

Автор: УНН Журналист Савик Шустер подаст иск в суд о защите собственной чести и достоинства на бизнесмена Игоря Коломойского

Журналист Савик Шустер подаст иск в суд о защите собственной чести и достоинства на бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом заявил во время спора в прямом эфире "Свободы слова". Соответствующее видео опубликовано на официальном Youtube-канале программы.

Напомнил, что в 2015 году его программа была снята с эфира телеканала "1 + 1" за несколько минут до начала. В свою очередь, Коломойский рассказал, почему с "1 + 1" сняли "Шустер Live". Коломойский обвиняет его в том, что журналист взял деньги за появление в программе определенных гостей, чем нарушил условия договора.

"Я принял решение подать в суд на Коломойского о защите чести и достоинства, и, в конце концов моей профессиональной пригодности", - сказал Шустер.

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Отдельно он также продемонстрировал видео интервью экс-нардепа Олега Ляшко, который уверял, что программа с эфира были сняты через него, поскольку Шустер пригласил его. А Коломойский вроде звонил ему и просил не приезжать в студию.

Под конец эфира позвонил сам Коломойский, который заявил, что готов судиться с Шустером и объявил претензии по более $2 млн, которые были выплачены журналисту за 10 программ заранее на телеканале "1 + 1" и которые не были проведены.

В программе было продемонстрированы письмо, в котором телеканал "1 + 1" обвинял Шустера в нарушении условий договора и предлагал урегулировать этот вопрос в досудебном порядке путем выплаты.

Автор: t.me/sonyakoshkina Шустер взял более $ 2 млн за программы, которые так и не вышли в эфир

Телеканал 1 + 1 снял ток-шоу "Шустер live" 18 сентября 2015-го года. Решил не показывать, чтобы снизить градус политического напряжения. Выпуск, гостями которого стали Геннадий Москаль, Олег Ляшко, Семен Семенченко, транслировали на YouTube-канале "Савик Шустер студии" и на спутниковом канале Савика Шустера 3s.tv. В пресс-службе канала "1 + 1" такое решение объяснили ситуацией, которая возникла тогда в стране в последние несколько дней - "общество было крайне напряженное и политизировано, и канал не готов накалять его еще больше".